المغربى كميل والمصرية تاليا على اعتاب التتويج بلقب بطولة مصر الدولية لناشئى وناشئات الجولف 2024

بات اللاعب المغربى كميل بن سودا ولاعبة منتخب مصر ونادى سبورتنج السكندرى على اعتاب التتويج بلقب بطولة مصر الدولية للجولف للناشئين والناشئات نسخة 2024 والمقامة حاليا بنادى جولف بالم هيلز بمدينة السادس من اكتوبر.

ويشارك فى البطولة 7 دول هى السعودية والاردن والمغرب والمانيا ونيوزلندا وكندا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف ويمثلهم ما يقرب من 60 لاعبا ولاعبة يتنافسون فى المراحل السنية تحت 7 و 10 و 13 و 16 و 18 عاما.

وتصدر المغربى كميل بن سودا الترتيب العام لمرحلتى 18 و 16 عاما حيث اللعب من نفس نقطة البداية مسجلا 6 ضربات تحت المعدل.

ويلى بن سودا فى المركز الثانى لاعبنا محمد ابو العلا وفى المركز الثالث اللاعب السعودى عبد الرحمن الراشد.

وتدور منافسة شرسة لمرحلة 16 عاما التى يتصدرها الاردنى محمد الرواشدة مسجلا 9 ضربات فوق المعدل بعد نهاية الجولة الثانية ويطارده لاعبنا على الدين سلامة بفارق ضربتين فقط حيث سجل 11 ضربة فوق المعدل ثم لاعبنا سليم طاهر ثالثا.

وفى منافسات الناشئات اقتربت لاعبتنا تاليا سامح من التتويج بلقب البطولة بعد تصدرها الترتيب العام لمرحلتى 18 و 16 عاما حيث سجلت 7 ضربات فوق المعدل بعد انتهاء الجولة الثانية.

وتلعب تاليا فى مرحلة 16 عاما وتعتلى قمتها وتليها فى المركزين الثانى والثالث لاعبتا مصر على الترتيب نور نافع ولارا امين وتلاحقهما فى المركز الرابع لاعبة السعودية تاليا المصباحى حيث مازالت الفرصة مواتية أمامها فى الجولة الثالثة والأخيرة غدا الاربعاء لإمكانية حصولها على اى من المركزين الثانى او الثالث.

وتتصدر لاعبة كندا لوچين خليل مرحلة 18 عاما ناشئات مسجلة 13 ضربة فوق المعدل وتليها فى المركز الثانى لاعبتنا نادية يسرى.

اما مرحلة 13 عاما ناشئين فالمنافسة مازالت قائمة بين المتصدر الاردنى سالم العبداللات وسجل 4 ضربات فوق المعدل ويطارده لاعبنا اديب عمرو شبانة ثانيا بفارق 4 ضربات وسجل 8 ضربات فوق المعدل وامام اديب فرصة للحاق بالاردنى سالم فى الجولة الثالثة غدا ويليهما النيوزيلندى فردريك ثالثا لكنه خارج المنافسة لاى من المركزين الأول والثانى.

بينما فى منافسات 13 عاما تدور منافسة مثيرة بين لاعبة السعودية لانا المصباحى والاردنية ليليان فؤاد بعد تساويهما فى عدد الضربات بعد انتهاء الجولة الثانية ليتصدرا القمة سويا وتطاردهما لاعبة السعودية منيرة المنصور والفارق بينهم ضربتين فقط لتشتعل الجولة الثالثة بين اللاعبات الثلاث.

وتصدر الاردنى تاج عكروش مرحلة 10 سنوات لمنافسات 9 حفر 47 ضربة وبنفس عدد الضربات السعودى احمد المصباحى ويليهما لاعبنا شريف عليش بفارق 4 ضربات حيث سدد 51 ضربة.

وفى مرحلة 7 سنوات لمنافسات 6 حفر تصدر السعودى بدر الفقيه القمة 37 ضربة ويليه ثانيا المصرى فراس الطويل 42 ضربة ثم ثالثا شقيقه التؤام زيدان الطويل 47 ضربة .

ويسدل الستار على البطولة غدا الاربعاء بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة ويلى انتهاء المنافسات إقامة مراسم توزيع الجوائز على الفائزين بلقب نسخة 2024 من بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات للجولف وابطال المراحل السنية المختلفة.