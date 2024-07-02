قصور الثقافة بالجيزة  تفتتح البرنامج الصيفي بكرداسة

ضمن فعاليات ثقافتنا في إجازتنا ..

افتتح صباح اليوم برنامج الأنشطة الصيفية المنفذ ببيت ثقافة كرداسة التابع لفرع ثقافة الجيزة، وذلك تفعيلا لمبادرة ثقافتنا في إجازتنا المقامة برعاية وزارة الثقافة، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني الجمهوري، ثم كلمة افتتاحية للكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي ناقش خلالها تفاصيل مبادرة "مصر تبدع"، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تتضمن مسابقتين، هما: "مصر ترسم"، و"مصر تقرأ" للأطفال والشباب، وحث "ناصف" المشاركين من جمهور مدينة كرداسة على الاشتراك بالمسابقة، موضحا أن مسابقة "مصر ترسم" تستهدف اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية المتعددة، بينما تستهدف مسابقة "مصر تقرأ" تلخيص إصدارات وزارة الثقافة

للتشجيع على القراءة.

ومن جانبها أدارت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى، حوار نقاشي مع الرواد حول مدى استفادتهم من الأنشطة الثقافية والفنية التي تُقدم لهم، وكيف ساهمت تلك الأنشطة في تشكيل وعيهم وتنمية مهاراتهم المعرفية والسلوكية.

ومن جهته أكد د. كرم ربيع مدير عام فرع ثقافة الجيزة أن البرنامج الذي تم افتتاحه اليوم يأتى ضمن برنامج ثقافة الجيزة المعد خلال الإجازة الصيفية، وأن اختيار بيت ثقافة كرداسة لافتتاح البرنامج يرجع للخصوصية الثقافية التى يتمتع بها جمهور مدينة كرداسة، وأن اختيار نوعية الورش المنفذة جاء بما يتناسب مع طبيعة المكان.

ثم قدمت د.دينا مغيث أولى ورش تعليم تصميم الأزياء، وتضمنت شرح نظري للتعريف بفن تصميم الأزياء وخطواته، بداية من وضع التصميم حتي المنتج النهائي وشرح الأدوات المستخدمة.

اعقب ذلك محاضرة بعنوان "ثورة يونيو والجمهورية الجديدة" تحدث خلالها الباحث سعيد عمارة، حول أحداث ما قبل الثورة، وكيف ساهمت هذه الثورة الشعبية في إنقاذ مصر من مخاطر التفكك في ظل سياسة الاستقطاب التي كان مخطط لها خلال تلك الفترة ، ومحاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، كما أقامت نسرين رفعت ورشة فنون تشكيلية لرسم وتلوين مظاهر من ثورة يونيو المجيدة، فيما قدم مواهب الموقع مجموعة من الفقرات في مجالات الغناء والإنشاد الديني والقاء الشعر.

وفي السياق أقيم معرض للحرف اليدوية والتراثية، تضمن عدد من منتجات ورش الطرق على النحاس، السجاد اليدوي، وإعادة التدوير بمشاركة ولاء محمود، وفي ختام الفعاليات تفاعل الحضور مع عرض التنورة التراثية على أنغام مجموعة من الأغاني التراثية للفنان سيد المصري.

جاءت الفعاليات بحضور عبدالرحيم البطاوي بإدارة كرداسة التعليمية، أمنية محمود بإدارة كرداسة الأز هرية، وريهام عزوز مدير بيت ثقافة كرداسة.





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