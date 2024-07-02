إطلاق لعبة Dead Rising Deluxe Remaster في سبتمبر

بعد التشويق الأكثر نشاطًا في الأسبوع الماضي، كشفت شركة Capcom بشكل مناسب عن لعبة Dead Rising Deluxe Remaster - التي ستجلب لعبة الزومبي في مركز تجاري إلى Xbox Series X/S وPlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي في 19 سبتمبر، مع إصدار فعلي للمتابعة.

يعيد Capcom's Dead Rising Deluxe Remaster النظر في اللعبة الأصلية لعام 2006 - حيث يكون لدى اللاعبين، بصفته المصور الصحفي Frank West، ثلاثة أيام داخل اللعبة للتحقيق في مركز Willamette Parkview Mall المترامي الأطراف والمليء بالزومبي في كولورادو - مما يمنح اللعبة التهريجية لمسة جديدة من الطلاء.

إنها تحتفظ بنفس النهج المتطرف في التعامل مع جحافل الزومبي ونفس النهج الذي يمكن اتباعه في التعامل مع الأسلحة، ولكنها تتميز بصور محسنة وتحسينات في جودة الحياة والمزيد. على صعيد الرسومات، يضيف Deluxe Remaster من Capcom نماذج شخصيات محسّنة وتصميمات مراكز تسوق "متطورة" تتميز بتأثيرات الإضاءة والظل في الوقت الفعلي - مما يمنح المواقع مظهرًا مختلفًا اعتمادًا على الوقت من الأيام. كما أنه يدعم دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالتحسينات الأخرى، هناك تعديلات لجعل التحكم في فرانك أكثر سهولة - يمكن للاعبين الآن التحرك أثناء التصويب، على سبيل المثال - بالإضافة إلى سلوك NPC المحسن، وميزة الحفظ التلقائي، وواجهة "مضبوطة بدقة". تقول Capcom إن هدفها من Dead Rising Deluxe Remaster هو الحفاظ على الجوهر "دون تغيير" مع تحسين تجربة المستخدم.

وإذا كان ذلك قد أثار لعابك بسبب احتمال مذبحة الزومبي الفوضوية، فستكون Dead Rising Deluxe Remaster متاحة في نسختين رقميتين عند إطلاقها على PS5 وXbox Series X/S وSteam في 19 سبتمبر. هناك الإصدار القياسي بقيمة 39.99 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى الإصدار الرقمي الفاخر بقيمة 49.99 جنيهًا إسترلينيًا (نعم، تطلق Capcom إصدار Dead Rising Deluxe Remaster Deluxe Edition)، والذي يتضمن 17 زيًا لفرانك و17 مقطوعة موسيقية إضافية في المركز التجاري.

أعلنت Capcom أيضًا عن مكافأة الطلب المسبق، حيث سيحصل أولئك الذين يرغبون في الحصول على اللعبة قبل الإصدار على Dead Rising Original Pack، مع إضافة ثلاثة أزياء لـ Frank - Frank West 2006، وChuck Green من Dead Rising 2، وWillamette Parkview Mall. Bee - بالإضافة إلى ثلاث نغمات مول. يصل الإصدار المادي من Dead Rising Deluxe Remaster في نوفمبر.