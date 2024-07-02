محمد حماقي| أسعار تذاكر حفل بورسعيد وطريقة الحجز

يلتقي الفنان محمد حماقي جمهوره من جديد بليلة صيفية في بورسعيد، بعد نجاح أحدث حفلاته في القاهرة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان ليالي مصر.

موعد حفل حماقي في بورسعيد وأسعار التذاكر

يقام حفل حماقي في الخامس من يوليو احتفالاً بافتتاح أحد المشاريع الجديدة في بورتو سعيد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الالكتروني الخاص بها.

تم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وقُسمت الأسعار إلى 3 فئات :

الفئة الأولى 350 جنيه، والثانية 500 جنيه، والثالثة والاخيرة 4000 جنيه لـ 4 أفراد “طاولات خاصة”

كان قد أحيا حماقي حديثًا حفل غنائي ضخم في القاهرة في ستاد 30 يونيو، وشهد حضور كامل العدد ووصلة غنائية استمرت لمنتصف الليل.

صعد حماقي على مسرحه بأغنية “نفسي أبقى جنبه”وسط هتافات جماهيرية بإسمه وتصفيق حاد ترحيبًا به، ثم واصل الحفل بباقة من أغانيه المفضلة لدى جمهوره" ياستار، أجمل يوم، مابلاش، حاجة مستخبية، قلبي حبك جدا، أدرنيالين، حلى حاجة فيكي، وغيرها".

أعرب حماقي عن سعادته بمشاركته في “ليالي مصر”، ووجه كلمة لجمهوره “ وحشتوني جدا، ومبسوط أني معاكم”،وتمنى النجاح لسلسة ليالي مصر .

عودة حماقي على الحفلات الصيفية يونيو 2024

يُعد الحفل هو عودة منتظرة لحفلات حماقي في القاهرة خاصة في موسم الصيف المعروف بالتجمهر الغنائي الضخم في عدد من الدول العربية، والتي ينتظرها جمهور مغنيّ الوطن العربي.

جولة أمريكية ناجحة لحماقي في فبراير 2024

أقام حماقي جولة غنائية أمريكية ناجحة في نهاية فبراير الماضي، حقق فيها حماقي حضورًا كامل العدد في الحفلات كافة وتفاعلًا استثنائيًا مع ما قدمه من أغانٍ.

انطلق حماقي في الجولة ابتداءً من تورنتو أكبر مدن كندا، بعدها في ولاية لوس أنجلوس، ونيويورك والعاصمة واشنطن، وختامها مسك في ديترويت بولاية ميتشجن الأمريكية.

توحدت الأجواء في جميع الحفلات بامتلاء المسرح عن آخره وبمجرد صعوده تعالت الصيحات والهتافات ترحيبًا به، ومع النغمات الأولى للأغاني مع الفرقة يبدأ الجمهور في التصفيق الحاد وغناء كلمات الأغنية فورًا مع حماقي وكأنهم كورال خاص به.

قدم حماقي في الحفلات مجموعة غنائية متنوعة بين القديم والجديد بدءًا من "نفسي أبقى جنبه" و"بحبك كل يوم أكتر، واحدة واحدة، يا ستار، م البداية، ما بلاش، حاجة مستخبية، وافتكرت، لمون نعناع، أدرينالين".

حماقي يرفع علم فلسطين في نيويورك

وفي لفتة وطنية مميزة رفع حماقي علم فلسطين في حفل نيويورك، وسط شعارات الجمهور “فلسطين حرة، بالروح بالدم نفديكي يافلسطين”.

أحدث أغاني حماقي

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد أمال أنا ليه مش شايف حد”.