محافظ أسيوط ينعى ضحايا حادث انهيار منزل ويعلن تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين

مصرع وإصابة 20 شخصًا..

نعى اللواء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن والاسى، أبناء المحافظة ضحايا حادث انهيار منزل مكون من 3 أدوار بحي شرق أسيوط، والذي أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 6 أخرين من سكان العقار، داعيًا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقدم محافظ أسيوط - في بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم - وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازي لأسر ضحايا إنهيار منزل بحي شرق، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.

ووجه محافظ أسيوط، القيادات التنفيذية ورئيس شرق بالمشاركة في تقديم واجب العزاء لأسر المتوفيين وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لأسرهم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة "مجدى نجيب" بالتنسيق مع رئيس الحي وزيارة أسر المتوفيين ومتابعة صرف المساعدات العاجلة لهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة، فضلًا عن تقديم كافة الدعم للمصابين وأسرهم.

كانت محافظة أسيوط قد شهدت أمس الاثنين، حادث إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بتفرعات شارع رياض بحي شرق أسيوط، مما أدى إلى وفاة 14 شخصًا وإصابة 6 أخرين من سكان المنزل، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والايمان العام، وتفقد محافظ أسيوط موقع الحادث وتابع أعمال الانقاذ ورفع أنقاض المنزل والبحث عن المفقودين والتي تمت على مدار 24 ساعة وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية والإسعاف والإنقاذ البري وبمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز ومعدات الحملات الميكانيكية ووحدة الانقاذ السريع، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية برئاسة المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وممثلي كلية الهندسة بجامعة أسيوط وتضم في عضويتها ممثلي مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالحي والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها وتم إخلاء بعض المنازل المتضررة منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حفاظاً على أرواح المواطنين..