نجم فياريال السابق: هذا الرباعي الأفضل في اليورو.. ومسيرة صلاح استثنائية

تحدث ماركوس سيينا نجم منتخب إسبانيا الأسبق عن اللاعبين الأفضل في بطولة كأس أمم أوروبا، مشيرا إلى أن مسيرة محمد صلاح استثنائية.

قال سيينا: أن يامين لامال و ويليامز ثنائي اسبانيا وايضا توني كروس و جمال موسيالا نجمى المنتخب الألماني قدموا مستويات رائعة في البطولة وهم افضل لاعبي النسخة الحالية لبطولة كاس امم اوروبا.

وتابع: محمد صلاح قدم مسيرة استثنائية للغاية مع ليفربول وهو لاعب محترف للغاية وانا معجب به بشكل شخصي واتمنى ان يستمر لفترات أطول بالملاعب والجميع يحب مشاهدته يلعب وهو لاعب يمزج بين الموهبة والاحترافية داخل الملعب.

وأشار إلى احترافيته بسببها حقق العديد من الانجازات والالقاب واتمنى ان يتوج بالمزيد من البطولات في المستقبل.