محافظ أسيوط يستعرض الملفات الحيوية ومعدلات إنجاز المشروعات التنموية

خلال لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ..

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من الملفات الحيوية في مختلف القطاعات الخدمية ومعدلات إنجاز المشروعات التنموية بكافة المراكز والقرى والأحياء فضلًا عن تلقي شكاوى ومشاكل المواطنين والعمل على حلها، وذلك خلال لقاءاته خلال شهر يونيو الماضي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتي تعقد بشكل دوري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإشراكهم في خطط التنمية وتبادل الرؤى والأفكار للارتقاء بالخدمات المقدمة بشتى القطاعات الخدمية لإحداث نقلة نوعية وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة.

والتقى محافظ أسيوط، خلال شهر يونيو 2024 كل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب إبراهيم نظير والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب أحمد الشناوي والنائبة نجلاء العسيلي والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والنائب علي مهران والنائب عادل حجازي والنائب مصطفى كحيلي أعضاء مجلس الشيوخ وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء أسيوط مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن اللقاءات تضمنت استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية ومنها قطاعات الصحة والتعليم والري والزراعة والتموين وتشديد الرقابة على الأسواق وغيرها من القطاعات فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه تلك القطاعات وآليات التغلب عليها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة هذه المطالب واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين كما تم تبادل الرؤى والنقاش حول حجم الإنجاز ونسب التنفيذ بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

واستعرض اللواء عصام سعد، خلال اللقاءات المختلفة الأعمال التي تتم على أرض الواقع والمشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الطرق والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة فضلًا عن المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي تعد طوق نجاة لحياة افضل لمواطني القرى وتوفير كافة الخدمات لهم كما تم مناقشة الخطط الزمنية للمشروعات لدفع عجلة العمل بها والانتهاء منها في توقيتاتها المحددة.

ومن جهتهم أشاد النواب بمنظومة العمل داخل المحافظة وحرص الأجهزة التنفيذية على التعاون المثمر مع النواب من خلال اللقاءات الدورية التي تعقدها المحافظة للعمل على خدمة المواطنين ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها.