فيتول كواترا رئيسا تنفيذيًا عالميًا لأيزون إكسبيرينس

أعلنت شركة أيزون إكسبرينس، الشركة المتخصصة في مجال إدارة تجربة العملاء CX وخدمات التعهيد للعمليات التجارية BPO تعيين فيتول كواترا الرئيس التنفيذي العالمي للشركة اعتباراً من هذا الشهر، ويخلف فيتول كواترا، برافين كومار الذي شغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة في عام 2011.

قال فيفيك جوبتا رئيس مجلس إدارة أيزون إكسبيرينس: "بعد سنوات عديدة من العمل المتفاني والالتزام الكامل تجاه نمو شركتنا ونجاحها، سيتنحى برافين كومار عن منصبه كرئيساً تنفيذياً للشركة ليتولى منصب نائب الرئيس بمجلس إدارة الشركة فان تواجد شخصية قيادية تملك هذا القدر من الخبرة في هذا المجال وفى فريق عملنا لا يقدر بثمن".

وتابع جوبتا: "تميزت فترة رئاسة جوبتا بنمو ملموس وتواجد الشركة فى أسواق جديدة بنجاح. نحن ممتنون لقيادته ورؤيته وجهوده الدؤوبة في إدارة الشركة خلال الكثير من التحديات، كما سيستمر إرثه في إلهامنا فيما نبدأ فصلا جديدا في رحلتنا العملية".

أضاف جوبتا: "متحمسون للترحيب بفيتول كواترا رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة العالمية. يتولى كواترا المنصب متمتعا بـ 25 عاما من الخبرة في القيادة الاستراتيجية وإدارة المؤسسات، منها عشر سنوات على الأقل في أيزون إكسبرينس. وخلال هذه الفترة، كان لفيتول كواترا دور رئيسي في قيادة النمو في الشركة على عدة مستويات والتوسع في مناطق متعددة وشبكة الخدمات المقدمة من الشركة فخبراته ومهاراته القيادية الاستثنائية تجعله الخيار الأمثل لقيادة أيزون إكسبيرينس للمرحلة القادمة من التطور".