هواوي تطلق البرنامج العالمي لرواد شبكة الجيل الخامس المتقدمة

استضافت هواوي على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال - شنغهاي 2024 فعالية للإعلان عن الإطلاق العالمي لبرنامج رواد شبكة الجيل الخامس المتقدمة تحت عنوان "قيادة النجاح المشترك مع الجيل الخامس المتقدم 5G-A". وشارك في الحدث اكبر مشغلي الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الثلاثة الكبار في الصين إلى جانب شركات إتش كيه تي HKT ، ودو Du ، وعُمانتل. وناقش المشاركون كيفية دفع عجلة التطوير عالي الجودة لشبكات الجيل الخامس المتقدمة، وسبل اغتنام الفرص التي يتيحها العالم الذكي القادم لخلق مساحة أكبر لنمو سوق الاتصالات.

وقد أصبح الجيل الخامس الأسرع تطورًا في عالم تكنولوجيا الاتصالات المحمولة على الإطلاق حيث حقق جميع المشغلين الرواد الذين بادروا بتبني الجيل الخامس نجاحًا تجاريًا فريداُ. كما تبلور رسميًا أول إصدار قياسي لتكنولوجيا الجيل الخامس المتقدمة في 28 يونيو الجاري في شنغهاي، والذي يمثل نقطة فارقة في تاريخ القطاع. وبذلك يشهد عام 2024 الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس المتقدمة.

تحدث ديفيد وانج، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال الفعالية تحت عنوان "الجيل الخامس المتقدم: تمهيد السبيل نحو نجاح مشترك" على ضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة، مشيرًا إلى تطلع هواوي إلى التعاون مع اللاعبين الرئيسين في هذا القطاع من أجل بناء أنظمة إيكولوجية صحية لشبكات الجيل الخامس المتقدمة وتحديث معاييرها، علاوة على تشارك منافع تطوير هذه التقنية. كما أكد على أن المبادرة التي أُعلن عنها مع الشركاء من المشغلين والتوافقات الستة التي توصلوا إليها خلال حفل التدشين من شأنها أن تزيد من قيمة قدرات شبكة الجيل الخامس المتقدمة وتعزز من نموها في الأسواق. كما ستسهم في دفع عجلة القطاع برمته عبر الترويج لمبادرات "مشغلون رواد"، و"مدن رائدة"، و"تحديث نموذج الأعمال"، وغيرها من المبادرات.

وستواصل هواوي دعم الجهود التي يبذلها المشغلون في مجالات الشبكات والخدمات والأنظمة الإيكولوجية ومساعدتهم على بناء تنافسية متنوعة في حقبة شبكات الجيل الخامس المتقدمة. ويتمثل هدفها الأسمى في تعزيز التطور عال الجودة للقطاع وتمكين التحول الرقمي والذكي من أجل عالم أفضل وأكثر ذكاءً. واختتم كلمته بقوله، "معًا سنجعل العالم الذكي واقعًا ملموسًا على نحو أسرع".

الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2024 عُقد في الفترة ما بين 26 يونيو إلى 28 يونيو، وقد عرضت هواوي على هامشه أحدث منتجاتها وحلولها.