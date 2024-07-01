ميتا تغير تسمياتها لصور الذكاء الاصطناعي بعد شكاوى المصورين

تعمل شركة Meta على تحديث تصنيفاتها "Made with AI" بعد شكاوى واسعة النطاق من المصورين بأن الشركة كانت تشير عن طريق الخطأ إلى محتوى غير منشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. وفي أحد التحديثات، قالت الشركة إنها ستغير الصياغة إلى "معلومات الذكاء الاصطناعي" لأن التصنيفات الحالية "لم تكن دائمًا متوافقة مع توقعات الأشخاص ولم توفر دائمًا سياقًا كافيًا".

قدمت الشركة ملصقات "Made with AI" في وقت سابق من هذا العام بعد انتقادات من مجلس الرقابة بشأن سياسة "الوسائط التي تم التلاعب بها". وقالت ميتا إنها، مثل العديد من نظيراتها، ستعتمد على إشارات "معايير الصناعة" لتحديد متى تم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صورة. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ المصورون في ملاحظة أن فيسبوك وإنستغرام كانا يطبقان الشارة على الصور التي لم يتم إنشاؤها بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفقًا للاختبارات التي أجرتها PetaPixel، فإن الصور التي تم تحريرها باستخدام أداة التعبئة التوليدية من Adobe في Photoshop من شأنها أن تؤدي إلى تشغيل الملصق حتى لو كان التعديل مجرد "بقعة صغيرة".



على الرغم من أن Meta لم تذكر اسم Photoshop، إلا أن الشركة قالت في تحديثها إن "بعض المحتوى الذي تضمن تعديلات طفيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات التنقيح، تضمن مؤشرات صناعية قياسية" أدت إلى ظهور شارة "Made with AI". "بينما نعمل مع الشركات في جميع أنحاء الصناعة لتحسين العملية بحيث يتوافق نهج التصنيف الخاص بنا بشكل أفضل مع هدفنا، فإننا نقوم بتحديث علامة "Made with AI" إلى "معلومات الذكاء الاصطناعي" عبر تطبيقاتنا، والتي يمكن للأشخاص النقر عليها للحصول على مزيد من المعلومات. "

ومن المربك إلى حد ما، أن تسميات "معلومات الذكاء الاصطناعي" الجديدة لن تحتوي في الواقع على أي تفاصيل حول الأدوات التي تدعم الذكاء الاصطناعي والتي ربما تم استخدامها للصورة المعنية. أكد متحدث باسم Meta أن القائمة السياقية التي تظهر عندما ينقر المستخدمون على الشارة ستظل كما هي. تحتوي هذه القائمة على وصف عام للذكاء الاصطناعي التوليدي وتشير إلى أن Meta قد تضيف إشعارًا "عندما يشارك الأشخاص محتوى يحتوي على إشارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن لأنظمتنا قراءتها".