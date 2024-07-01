الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

"الشباب والرياضة" تحتفل باليوم العالمي للبيئة في الفيوم

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الشباب والرياضة بعد غد الأربعاء، احتفالية بمحافظة الفيوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، وذلك بالقاعة الكبرى بنادي محافظة الفيوم، بمشاركة ١٥٠ شاباً من القيادات الشبابية وأعضاء نادي القيادات الشبابية والكيانات الشبابية وحملة بشبابها وكذلك المبادرين في مجال البيئة والمناخ.

ويستهدف الاحتفال توجيه الشباب المصري نحو الاهتمام بالبيئة والتركيز على قضايا المناخ محلياً وعالمياً، ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال محاضرين من وزارة البيئة، كما يقام على هامشه معرضاً لأصحاب التجارب والمبادرات الشبابية الناجحة.

 

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