وزير الرياضة يهنئ الكاراتيه المصري بالفوز بلقب دوري الشباب العالمي في كرواتيا

اجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيًا، ببعثة منتخب مصر للكاراتيه قدم خلاله التهنىة الاتحاد المصري للكاراتيه والجهاز الفني واللاعبين، بفوز المنتخب الوطني بدوري الشباب العالمي للكاراتيه في كرواتيا.



وحقق المنتخب الوطني للكاراتيه لقب دوري الشباب العالمى بكرواتيا ( الناشئين - الشباب - تحت 21 ) برصيد 13 ميدالية متنوعة ( 6 ذهبية، 4 فضيات ، 3 برونزية) لتصبح مصر فى صدارة الترتيب العام للبطولة.



وأكد وزير الرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.