11500 جنيه تعيد سمع «كامل»

كامل عماد كامل، طالب فى الصف الاول الاعدادي، يعانى من ضعف سمع شديد منذ الصغر تسبب فى ضعف التحصيل الدراسي، لاحظت الأم أن الطفل لا يسمع وهو فى عمر عام، وعلى الفور تم عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية له، التى أكدت أنه يحتاج إلى إجراء عملية زراعة قوقعة،وحاليا يحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه، والأسرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، الأب عامل أرزقى يومي، ولدية طفلان صغيران فى التعليم، ويحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب 1500 جنيه شهريا.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «كامل».

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