11 ألف جنيه تنقذ سمع «ياسمين»

الطفلة ياسمين السيد محمود، 14 عاما، تعانى من ضعف السمع الشديد منذ الصغر، بدأت رحلة المعاناة عندما كان عمرها عاما، لاحظت الأم أنها لا تسمع كلامها وتم عرضها على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتم تركيب سماعات طبية لها وإجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج حاليا إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألف جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، الأب عامل أرزقى يوما يعمل وآخر بدون عمل ولديه ثلاثة أبناء فى التعليم والطفلة تحتاج إلى جلسات تخاطب تكلفتها ألف ومائة جنيه شهريا.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة الطفلة «ياسمين».