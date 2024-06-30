الفريق الجماعي يحقق برونزية الكرة و الشريطة فى بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي

حقق الفريق الجماعي لمنتخب مصر للجمباز الايقاعي الميدالية البرونزية فى منافسات الشريطة و الكرة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الايقاعي 2024 التي نظمتها مصر علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الحالي الجاري.

وشاركت دول مصر و المكسيك و رومانيا وأوزباكستان جماعي كبار بالفرق المتأهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتاتي بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي فى إطار خطة الاستعداد لفريق منتخب مصر الجماعي للجمباز الايقاعي للمشاركة فى اولمبياد باريس 2024

ومثل الفريق الجماعي لمنتخب مصر للجمباز الإيقاعي

فريده حسين

لمار بحيري

عبير رمضان

جوهارا الديب

امينة صبيح

جومانة ابو المجد



وشارك في البطولة "مصر البلد المضيف - البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب أفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - الهند بأجمالي مشاركة 250 لاعبة

وتعتبر سلسلة بطولات لفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين علي مستوي العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فى وضع البطولة علي الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها. بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوي العالم