وزير الرياضة يشكر رئيس جامعة الإسكندرية لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للكابتن شحته الاسكندراني

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجهود جامعة الإسكندرية، ممثلة في رئيسها الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية الأسبق للاستجابة السريعة والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ونادي الاتحاد السكندري لنقل الكابتن شحته، لاعب نادي الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر، إلى أحد المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية وبالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره وتقديره للدكتور عبد العزيز قنصوه، للتنسيق مع الكابتن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لنقل الكابتن شحته لاحدي المستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن تلك الجهود والتنسيق بين الجامعة ونادي الاتحاد تعكس روح التعاون والشعور بالمسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها جامعة الإسكندرية، وحرصها على تقديم الدعم والرعاية لجميع أفراد المجتمع، خاصةً الرياضيين الذين يبذلون قصارى جهدهم لرفع راية مصر في المحافل الدولية.

يشار الى أن شحته الإسكندرانى التحق بفريق أشبال الاتحاد السكندرى، فى عام 1960، تحت 16 سنة ن ثم أنضم للفريق الأول في عام 1962 ولعب أول مباراة له أمام فريق نادي السويس وانتهت بتعادل الفريقين 1/1 وسجل شحته هدف التعادل لفريقه، وحصل مع نادي الاتحاد على لقب كأس مصر في عام 1962 وفي عام 1976 حصل أيضاً على لقب كأس مصر بعد أن تغلب نادي الاتحاد في النهائي على النادي الأهلي بنتيجة 2-1 سجل شحته هدف التعادل.

ويعد شحته الاسكندرانى، أحد المواهب الكروية التي ذاع صيتها مع الاتحاد السكندري، حيث ولد فى 24/7/1944 بالحضرة فى الإسكندرية، وتعلق بكرة القدم ونادى الاتحاد السكندرى منذ الصغر، وبدأ لعب الكرة

الشراب فى حى كليوباترا وبعد ذلك مع فرق المدارس بمراحلها.

وفي بطولة كأس مصر أيضاً عام 1976 وأمام الأهلى، استطاع شحته أن يقود الاتحاد لفوز جديد بهدف نظيف سجله طلعت يوسف والذى تسبب فيه شحته بعد ان سدد ضربة حرة مباشرة فارتدت من العارضة ليسجل منها طلعت هدف الفوز و البطولة.

و مع منتخب مصر، حصد شحته المركز الأول فى بطولة كأس فلسطين عام 1970، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1970 بالسودان، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1972 بنيجيريا، المركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1974 بالقاهرة، المركز الثالث فى بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 1974 بازمير.