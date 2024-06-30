مشروع الفيلم اللبناني ورشة لنديم تابت يشارك بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي

يشارك مشروع فيلم الرعب اللبناني ورشة للمخرج نديم تابت في قسم الأعمال قيد التنفيذ بالدورة الثامنة والخمسين من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بجمهورية التشيك

تمتد فعالياته من 28 يونيو إلى 6 يوليو. ويُعد مهرجان كارلوفي فاري من أقدم المهرجانات في العالم وأصبح الحدث السينمائي الرائد في وسط وشرق أوروبا.

يشارك الفيلم ضمن برنامج Eastern Promises لدعم الأفلام والذي يسعى لاكتشاف المواهب الواعدة من مناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط، وعرضها لأكثر من 1000 موزع ووكلاء مبيعات ومنتجين ومبرمجي المهرجان الذين يحضرون المهرجان كل عام.

لدى البرنامج ثلاثة أقسام مختلفة يعني كل منها بأفلام في مراحل مختلفة من التطوير؛ يعرض قسم الأعمال قيد التنفيذ أفلامًا روائية ووثائقية مختارة من المتوقع أن تحظى بعرضها الأول بعد المهرجان، حيث يتم منح الواعدين منهم بجوائز تزيد قيمتها عن 100.000 يورو وغالبًا ما يتم اختيار المشاريع للمهرجانات القادمة مثل صندانس، تورتنو، فينيسيا، روتردام، وبرلين.

من إخراج نديم تابت الذي يشارك في كتابة السيناريو مع أنطوان واكد وجمال بلماحي، يدور الفيلم حول طارق، شاب سوري هارب من بلاده، يجد عملًا في موقع بناء في غابة بالقرب من قرية لبنانية، ويكتشف معاداة السكان المحليين للعمال بسبب ذكريات الاحتلال العسكري السوري في التسعينيات. ومع تقدم أعمال البناء، تقع أحداث غريبة، ويشتبه العمال السوريون في قيام القرويين بأعمال تخريبية، مما يؤدي إلى تفاقم التوتر.

الفيلم من بطولة زياد جلاد، مارلين نعمان، مايا داغر، مو لطوف، حسن دوبا، ومحمد زرزور، وهو إنتاج مشترك بين جورج شقير، أنطوان واكد، إيلي الصعيبي، أرنو دوميرك، تتولى MAD World مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم بينما تتولى MAD Distribution مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي.

نديم تابت هو مخرج لبناني، قام بإخراج العديد من الأفلام القصيرة التي عُرضت دوليًا. وفي عام 2001، شارك في تأسيس مهرجان الفيلم اللبناني وعمل مبرمجًا سينمائيًا في العديد من المهرجانات الأوروبية.

تم عرض فيلمه الطويل الأول يوم ببيروت لأول مرة في مهرجان روما السينمائي وهو حاليًا في مرحلة ما بعد الإنتاج لفيلمه الطويل الثاني، بالإضافة إلى مسلسل بعنوان فارايا.

يقوم نديم تابت أيضًا بإخراج أفلام الموضة والفيديوهات الموسيقية لعدة فرق موسيقية من أوروبا والعالم العربي، ويقيم مؤتمرات جامعية عن السينما.