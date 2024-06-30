عمرو دياب يفتتح كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض

يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره في السعودية، ضمن فعاليات افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

يقام الحفل في 18 يوليو على مسرح بحيرة بولفارد رياض سيتي بالعاصمة السعودية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت قد أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2

لعبة Counter-Strike 2

لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

لعبة Honor of Kings

لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6

لعبة Fortnite

لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24

لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League

لعبة TEKKEN 8

لعبة PUBG Battlegrounds

لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية