عمرو دياب يفتتح كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض
يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره في السعودية، ضمن فعاليات افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024
يقام الحفل في 18 يوليو على مسرح بحيرة بولفارد رياض سيتي بالعاصمة السعودية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.
كانت قد أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.
وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.
وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:
الأسبوع الأول:
لعبة League of Legends
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة DOTA 2
الأسبوع الثاني:
لعبة DOTA 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة Free Fire
الأسبوع الثالث:
لعبة DOTA 2
لعبة Counter-Strike 2
لعبة PUBG Mobile
الأسبوع الرابع:
لعبة Overwatch 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة PUBG Mobile
الأسبوع الخامس:
لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Honor of Kings
لعبة Apex Legends
الأسبوع السادس:
لعبة Street Fighter 6
لعبة Fortnite
لعبة Teamfight Tactics
الأسبوع السابع:
لعبة EA Sports FC 24
لعبة Starcraft II
الأسبوع الثامن:
لعبة Rocket League
لعبة TEKKEN 8
لعبة PUBG Battlegrounds
لعبة ESL R1
يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.
وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية