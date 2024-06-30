هل ما زال Gmail خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شعبية

يكشف استطلاع حديث أجرته TechRadar أن Gmail لا يزال يهيمن على كونه خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شعبية اليوم.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن خدمة البريد الإلكتروني التابعة لجوجل، والتي اشتهرت بأنها كذبة إبريل عندما تم إطلاقها لأول مرة في الأول من إبريل 2004، تتفوق بشكل كبير بحصولها على 1900 صوت، أي ما يعادل 69% تقريباً من إجمالي الردود.

"شيء آخر"

وقد حقق موقع Outlook الذي احتل المركز الثاني أداءً قويًا بشكل مدهش، حيث حصل على 319 صوتًا، وهو ما يمثل حوالي 11.5% من المشاركين. يوضح هذا وجود قاعدة مستخدمين كبيرة لخدمة البريد الإلكتروني من Microsoft، مما يسلط الضوء على أهميتها المستمرة في السوق التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها تهيمن عليها Google

وتُظهر ProtonMail، المعروفة بتركيزها على الأمان والخصوصية، أيضًا حضورًا ملحوظًا بحصولها على 57 صوتًا، أي حوالي 2% من الإجمالي. ويشير هذا إلى وجود اتجاه متزايد بين المستخدمين الذين يعطون الأولوية للاتصالات المشفرة وخدمات البريد الإلكتروني الآمنة.

وتشمل خدمات البريد الإلكتروني الأخرى المذكورة في الاستطلاع Yahoo Mail (118 صوتًا، 4.3%)، وApple iCloud (152 صوتًا، 5.5%)، وGMX (15 صوتًا، 0.5%)، وAOL (13 صوتًا، 0.5%). يسلط الدعم الذي تلقوه الضوء على استمرار مقدمي خدمات البريد الإلكتروني منذ فترة طويلة وإحجام المستخدمين عن الذهاب إلى مكان آخر، مما قد يؤدي إلى فقدان عنوان بريد إلكتروني راسخ في هذه العملية.