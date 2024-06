مالك Redbox يقدم طلبًا للإفلاس

تقدمت شركة Chicken Soup for the Soul Entertainment، التي استحوذت على خدمة تأجير الأفلام Redbox في عام 2022، بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، وفقًا لتقارير الموعد النهائي. كشفت الشركة مؤخرًا عن خسائر صافية قدرها 636.6 مليون دولار لعام 2023 في ملف للجنة الأوراق المالية والبورصة، وأفادت الموعد النهائي قبل بضعة أيام فقط أنها علقت المزايا الطبية وتغيبت عن كشوف المرتبات، مما ترك الموظفين بدون رواتبهم لمدة أسبوع بالفعل. وفي رسالة للموظفين يوم السبت، قالت شركة Chicken Soup for the Soul Entertainment إنها تقدمت بطلب للحصول على قرض المدين في محاولة لمعالجة الوضع.

وجاء في الرسالة، وفقًا للموعد النهائي: “بعد موافقة المحكمة، نتوقع تمويل كشوف المرتبات في وقت مبكر من الأسبوع، كما سيتم تأمين تمويل كشوف المرتبات لهذا الأسبوع المقبل”. "نتوقع أيضًا الحصول على الأموال اللازمة لإعادة المزايا الطبية إلى 14 مايو 2024 والمضي قدمًا." جلبت صفقة الاستحواذ على Redbox البالغة 375 مليون دولار معها الكثير من الديون، ووفقًا لموقع The Verge، تدين شركة Chicken Soup for the Soul Entertainment بالمال لعدد كبير من تجار التجزئة والاستوديوهات ومنصات البث المباشر - بما في ذلك Walmart وUniversal وSony - أيضًا. كغيرهم من الدائنين.

ويبلغ إجمالي ديونها نحو 970 مليون دولار. تمتلك شركة Chicken Soup for the Soul Entertainment أيضًا خدمة البث المباشر Crackle وعدد قليل من العلامات التجارية الأخرى للأفلام والتلفزيون، بالإضافة إلى بيع كتب المساعدة الذاتية الطويلة الأمد التي تشتهر بها.