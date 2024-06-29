كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور



في إطار زيارته لمصر لإحياء سهرة غنائية ضخمة، قام الفنان كاظم الساهر، قيصر الأغنية العربية، بزيارة لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة قيادات شركة العاصمة الإدارية ACUD وعلى رأسهم المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.



وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD:"سعداء باستقبال الفنان كاظم الساهر بالعاصمة الإدارية الجديدة ليشاهد ما تحقق على أرض الواقع والذي أبدى اهتمامه وانبهاره مما تحقق حتى الآن، مضيفاً أننا حريصون كل الحرص أن يرى العالم هذا الحلم الذي تحقق وأصبح حقيقة ملموسة ينبهر بها القاصي والداني."

وأضاف المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، تحرص على استقبال الزائرين للعاصمة الإدارية الجديدة من كافة المجالات وعلى جميع المستويات المحلية والعربية والعالمية، معرباً عن تقديره لشركة فينشر لايف ستايل ورئيس مجلس إدارتها، ربيع مقبل، لدورها في دعوة الفنان كاظم الساهر لزيارة مصر والعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه أعرب الفنان كاظم الساهر عن انبهاره بما تم إنجازه في العاصمة الإدارية وبما رآه في مدينة الفنون والثقافة، قائلاً: "أنا حقاً أتمنى أن نحقق مثل هذا الإنجاز في كل بلد عربي، فأنا لم أتوقع كل هذا الإبهار والإنجازات والمشاريع التي تم إنجازها".

جدير بالذكر أن مدينة الفنون والثقافة هي مدينة فنون عالمية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة؛ أقيمت على مساحة ۱۲۷ فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية ومراكز للإبداع الفني، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها. وتضم المدينة دارا للأوبرا هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث تتضمن قاعة رئيسية تستوعب أكثر من 2200 فردٍ. كما يحتوي مبنى الأوبرا الرئيسي على مركز للإبداع الفني، ومتحف الشمع، وسينما 4D، ومسرحاً للموسيقى، وآخر للدراما، واستوديوهات صوت، بالإضافة إلى قاعات تدريب للآلات الموسيقية. وتضم المدينة المسرح المكشوف، وعدداً من المباني الخدمية ومواقف للسيارات متعددة الطوابق، ومجموعة من المطاعم والكافيهات.

هذا وقد أحيى قيصر الأغنية العربية حفلاً غنائياً ضخماً قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD برعايته.

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-نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD



شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبواباً واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.



حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يبلغ طوله 10 كم يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.



العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.