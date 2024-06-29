تشكيل الاتحاد السكندري أمام الدخلية بالدوري
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التشكيل الرسمي لمواجهة الداخلية، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ومن المقرر انطلاق مواجهة الاتحاد السكندري أمام الداخلية في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الإسكندرية.
تشكيل الاتحاد أمام الداخلية
حراسة المرمى : المهدي سليمان
خط الدفاع : سيف تقا. هشام صلاح. كريم الديب. ابو سليمة
خط الوسط : خالد الغندور. ميسي. مورو ساليفو. فرانك الآن
خط الهجوم : مابولولو . أحمد عيد
بينما يتواجد على دكة البدلاء، كل من:
عمر صلاح. أحمد غنيم.ناصر ناصر. شريف رضا، عبدالغني محمد. عمرو صالح. بواتينج . مازن أشرف. عموري