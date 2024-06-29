يمكنك تتبع أي رحلة مباشرة من رسائل iPhone النصية

موسم السفر الصيفي هنا، وحتى إذا لم تكن تتنقل على متن طائرة، فمن المحتمل أنك تعرف شخصًا يركبها. وإذا كانوا يزورونك، فمن المهم جدًا بالنسبة لك أن تتابع رحلتهم.

أنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان من المتوقع أن تصل الرحلة مبكرًا، أو إذا تم إلغاؤها تمامًا، خاصة إذا كنت ستصطحب شخصًا ما في المطار. من الواضح أنه يمكنك التحقق من هذه المعلومات من تطبيق أو موقع شركة الطيران، ولكن هناك طريقة أخرى لتتبع الرحلة دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق الرسائل على جهاز iPhone الخاص بك.

صحيح. هناك أداة تعقب طيران مخفية مدمجة مباشرة في iMessage والتي ربما لم تكن لتلاحظها أبدًا إلا إذا قمت بإدراج المجموعة الصحيحة من التفاصيل داخل الرسالة.

من السهل التحقق من حالة الرحلة، ويمكنك بسهولة مشاركة المعلومات مع أي شخص آخر يحتاج إلى معرفتها.

لمعرفة المزيد عن Apple، تحقق من كيف أصبحت الرسائل النصية أكثر تعبيرًا على iOS 18 وكيف ستتمكن من جدولة الرسائل النصية أيضًا. إذا كنت تريد تجربة هذه الميزات الآن، فيمكنك تنزيل الإصدار التجريبي الثاني للمطور لنظام iOS 18 هنا.

كيفية تتبع رحلتك عبر iMessage

قبل أن نبدأ، هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب عليك استيفائها:

تأكد من تمكين iMessage (لا يعمل مع الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة).

ستحتاج إلى رقم رحلتك في مكان ما في رسائلك النصية، سواء كنت قد أرسلت تلك المعلومات إلى شخص ما (حتى نفسك) أو تم إرسالها إليك.

يجب إرسال رقم الرحلة بهذا التنسيق: [شركة الطيران] [رقم الرحلة]، على سبيل المثال، الخطوط الجوية الأمريكية 9707.

قم بتشغيل تطبيق الرسائل الأصلي على جهاز iPhone الخاص بك وافتح سلسلة الرسائل النصية التي تحتوي على معلومات رحلتك. ستعرف أن ميزة تعقب الطيران تعمل عندما يظهر النص الذي يحتوي على معلومات الرحلة تحته خط، مما يعني أنه قابل للتنفيذ ويمكنك النقر عليه.

ومع ذلك، إذا كانت رحلتك لا تزال على بعد عدة أشهر أو قد انتهت بالفعل، فقد تظهر لك رسالة تقول "معلومات الرحلة غير متاحة". وقد ترى أيضًا رحلة طيران أخرى لا تخصك نظرًا لأن شركات الطيران تعيد تدوير أرقام الرحلات.

كيفية الوصول إلى جهاز تعقب الرحلة المخفي

على الرغم من أن تنسيق اسم شركة الطيران/رقم الرحلة الموضح أعلاه هو أفضل طريقة للذهاب، إلا أن هناك خيارات رسائل نصية أخرى ستقودك إلى نفس النتيجة. لنفترض أننا نلتزم بشركة الخطوط الجوية الأمريكية 9707، وتشمل الخيارات الأخرى التي قد تظهر جهاز تعقب الرحلة ما يلي:

الخطوط الجوية الأمريكية 9707 (بدون مسافات)

الخطوط الجوية الأمريكية 9707 (مساحة واحدة فقط)

AA9707 (اسم شركة الطيران مختصر وبدون مسافة)

AA 9707 (مختصر ومسافة)

أود أن أقترح عليك الاحتفاظ باسم شركة الطيران مكتوبًا بالكامل وإضافة مسافة بين جزأين المعلومات - كما في القسم السابق - لأن هذه الخيارات البديلة قد لا تعمل بالنسبة لبعض شركات الطيران.



بمجرد ضبط كل شيء، اضغط على معلومات الرحلة في رسائلك النصية. إذا كانت الميزة تعمل بشكل صحيح، فمن المفترض أن يظهر الخياران التاليان في قائمة الإجراءات السريعة:

معاينة الرحلة: عرض تفاصيل الرحلة. انقر فوق هذا إذا كنت تريد عرض المزيد من المعلومات حول الرحلة.

نسخ رمز الرحلة: انسخ رمز الرحلة إلى الحافظة الخاصة بك (في حالة رغبتك في إرسال تفاصيل رحلتك إلى شخص آخر عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني).

إذا قمت بتحديد Preview Flight، في الجزء العلوي من النافذة، فسوف ترى أفضل جزء من هذه الميزة: خريطة تعقب الطيران في الوقت الحقيقي. سيربط خط بين الوجهتين، وستتحرك بينهما طائرة صغيرة، لتشير إلى مكان الرحلة في تلك اللحظة بالضبط.

أسفل الخريطة، سترى معلومات مهمة عن الرحلة:

اسم شركة الطيران ورقم الرحلة

حالة الرحلة (الوصول في الوقت المحدد، التأخير، الإلغاء، وما إلى ذلك)

أرقام المحطة والبوابة (للوصول والمغادرة)

وقت الوصول والمغادرة

مدة الرحلة

المطالبة بالأمتعة (رقم عربة الأمتعة)

إذا قمت بالتمرير إلى اليسار على النصف السفلي من متتبع الرحلة، فيمكنك التبديل بين الرحلات الجوية، ولكن فقط إذا كانت هناك رحلة عودة.

للمزيد، لا تفوّت كيفية إخراج iPhone الخاص بك من وضع الطوارئ SOS وميزة Safari المخفية على جهاز Mac الخاص بك والتي تجعل تنفيذ المهام المتعددة أمرًا سهلاً.