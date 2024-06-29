واتساب يخطط لتحديث Meta AI جديد

جلب واتساب WhatsApp مؤخرًا MetaAI لجميع المستخدمين في الهند ولا يتوفر برنامج الدردشة الآلي AI فقط على تطبيق المراسلة الفورية، ولكن يمكن الوصول إليه عبر Facebook وInstagram أيضًا.

بدءًا من الرد على الأسئلة حول مواضيع مختلفة وحتى التصرف كصديق متاح دائمًا، يتم استخدام Meta AI من قبل المستخدمين لأغراض مختلفة.

في حين أن معظم المستخدمين لديهم الآن إمكانية الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي، إلا أن بعضهم لا يزال في انتظاره.

والآن، وفقًا لتقرير في WA Beta Info، يختبر WhatsApp ميزة جديدة تتيح للمستخدمين اختيار نموذج Meta AI Llama الذي يرغبون في استخدامه.