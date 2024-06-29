انطلاق اختبارت الكرة بأندية سيتي كلوب للموسم الجديد في جميع أنحاء الجمهورية

وسط إقبال كبير

انطلقت أمس الجمعة، بفرع سيتى كلوب، شبين الكوم، أولى أيام اختبارات الناشئين والتى شهد إقبالاً كبيرا من الاسر واللاعبين.



وكان قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتي كلوب قد حدد يوم 28 يونيو الحالي موعداً لانطلاق اختبارات الموسم الجديد لموسم 2024 و2025 في كل فروع أندية سيتي كلوب بجميع أنحاء الجمهورية، تحت إشراف الكابتن محمد وهبة عضو مجلس إدارة المجموعة ورئيس قطاع الكرة، والكابتن علاء نبيل عضو اللجنة الفنية للمراحل العمرية من مواليد 2007 وحتى 2017 تمهيدًا للمشاركة في المسابقات الرسمية على مستويي الجمهورية والمناطق بالإضافة إلى دوري البراعم والمهرجانات.

يشارك في إجراء الاختبارات كل نجوم سيتي كلوب بقيادة الكباتن سيد معوض المدير الفني والنجوم الكبار غانم سلطان وأسامة عرابي ومحمد سعد وحسام حسن وأسامة عبد الكريم وعصام عبده وعمر خطاب، وتغطي الاختبارات محافظات الجمهورية حيث تقام في عشرة فروع لسيتي كلوب هي فروع الشروق والعبور وبنها وطنطا وشبين الكوم وبني سويف والفيوم ودمنهور وكفر الشيخ والزقازيق.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات مرحلتها الافتتاحية يوم الجمعة 28 يونيو بفرع شبين الكوم ويوم 29 بكفر الشيخ ويوم 30 ببنها بدءا من الساعة التاسعة صباحاً، وبحضور جميع نجوم سيتي كلوب لكرة القدم، فيما تستمر الاختبارات بنظامها الطبيعي في جميع الفروع بدءا من الجمعة الموافق 5 يوليو حيث يتم تقسيمها إلى ثلاثة مراحل بإقامة المرحلة الأولى ( أ. ب. ج ) التي تستمر حتى 21 يوليو والمرحلة الثانية في الفترة من 26 حتى 28 يوليو قبل أن تقام المرحلة الأخيرة بسيتي كلوب العبور في الفترة من 2 وحتى 4 أغسطس المقبل.