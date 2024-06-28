فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية – الدورة الثالثة

تم فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

يتولى تنفيذ المبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية وفقًا لست فئات، هي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

ويمكن للشركات والأفراد والمؤسسات التقديم للاشتراك في المبادرة.