الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين بمحافظتي المنوفية والبحر الأحمر

أعلن النادي الأهلي عن موعد بدء المرحلة الثالثة لاختبارات الناشئين بالمحافظات، حيث تقام في محافظتي المنوفية والبحر الأحمر، بدءًا من 3 و8 يوليو المقبل على الترتيب.

تبدأ عملية بيع الاستمارات في محافظة المنوفية اعتبارًا من 1 يوليو المقبل في الواحدة ظهرًا، على أن تبدأ الاختبارات يوم 3 يوليو في السابعة صباحًا، وتستمر حتى 5 يوليو، وتقام على ملعب استاد جامعة المنوفية بشبين الكوم.

وفي محافظة البحر الأحمر تبدأ عملية بيع الاستمارات منذ الواحدة ظهرًا بداية من 6 يوليو المقبل، وتبدأ الاختبارات يوم 8 يوليو في السابعة صباحًا وحتى 10 يوليو، وتقام في نادي سينزو الرياضي بمدينة الغردقة.

وكان الأهلي قد أجرى المرحلة الأولى لاختبارات الناشئين في محافظات الشرقية والغربية والسويس والإسكندرية، وأقيمت بعدها المرحلة الثانية في محافظتي بني سويف وأسيوط.

ويستقبل الأهلي اللاعبين مواليد 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019.