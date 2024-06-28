السبت 29 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزارة الشباب والرياضة: السيطرة على حريق أحد غرف المحولات باستاد الإسكندرية أثناء مباراة سموحة وبيراميدز

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد غرق المحولات باستاد الإسكندرية، أثناء مباراة نادي سموحة مع بيراميدز ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.


ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ،مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق ورفع تقرير تفصيلي بأسباب الحادث بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية التابع لها الاستاد.

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