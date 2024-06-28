ماس كهربائى يتسبب فى إيقاف مباراة بيراميدز وسموحه بإستاد الإسكندرية

تسبب حدوث ماس كهربائي في إيقاف مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري بإستاد الاسكندريه.

فوجىء اللعيبة بإنقطاع الكهرباء بالملعب عقب ابتداء الشوط الثاني بدقائق. وتبين أن السبب في ذلك حدوث ماس كهربائى ببرج التحكم المجاور للمقصورة الرئيسية .

وتم انتقال سيارتين من المطافي وسيارة إسعاف و . ومن المحتمل أن تتم إلغاء المباراة على حسب قرار آمن الاستاد .

وتمكن حسام حسن مهاجم فريق سموحة من تسجيل هدف التقدم لفريقه بمرمى بيراميدز في الدقيقة 15 من علامة الجزاء.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبي الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق سموحة عن طريق أحمد خالد والنيجيرى جونيور أجاى وحسام حسن بينما هجمات فريق بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل وفيستون ماييلي.