الشباب والرياضة تختتم المنتدى الثقيفي لطلاب جامعة الأزهر بالإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، المنتدى التثقيفي تحت شعار " بسواعد الشباب تبني الأمم " لطلاب جامعة الأزهر ، والذي تم تنفيذه خلال الفترة ٢٣ - ٢٧ يونيو الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.



‌بدأت فعاليات اليوم الختامي بمحاضرة بعنوان " ريادة الأعمال ومتطلبات تطوير عقلية الشباب المصري، لشرح مفهوم ريادة الأعمال والمشروعات الريادية ونوعيتها التي تتناسب مع المجتمع المصري وماهي السمات الذهنية والقدرات المعرفية والمهارية التي يجب تنميتها في عقلية الشباب المصري لتواكب عدة المتطلبات، وقد تطرق "العوضي" للواقع المحيط بالدولة المصرية والتحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة المصرية والشباب المصري وكيفية استكشاف هذه التحديات والتعامل معها.



كما ناقش المنتدى أهمية الصحة النفسية للشباب وطرق الحفاظ عليها، كما ركز على أهمية التوعية الأسرية والمجتمعية في مختلف المجالات، وناقش فرص التحول الرقمي المتاحة أمام الشباب وكيفية الإستفادة منها في المجالات المختلفة، إضافة الى تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال وكيفية بدء مشاريع الشباب الخاصة بهم، ودور الذكاء الإصطناعي في مختلف المجالات وكيفية الإستفادة منه، أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية الحفاظ عليها، والحوكمة الرشيدة والمهارات القيادية التي يجب أن يتمتع بها الشباب ليكونوا قادة في المستقبل.



كما خرج المنتدى بعدة بتوصيات منها تعزير الإنتماء والفخر بالهوية الوطنية لدي الشباب - ضرورة تعزيز الاهتمام بالصحة النفسية للشباب - نشر التوعية الاسرية والمجتمعية في مختلف المجالات - دعم الشباب في مشاريعهم الخاصة - تدريب الشباب لتطوير مهارات القيادة لديهم - ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع - تعزيز الحوكمة الرشيدة.