الدوري المصري.. حسين الشحات يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك فاركو

استطاع حسين الشحات تسجيل الهدف الاول للاهلي في شباك فاركو فى المباراة التى تجمع بين الفريقين حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسين الشحات هدف الاهلى الاول في الدقيقة 38 عن طريق لمسه سحرية منوسام أبو على لتعلن تقدم الاحمر

بدلاء الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

مصطفى شوبير - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - إمام عاشور - أنطوني موديست.

ويدخل الأهلي لقاء فاركو بمعنويات مرتفعة بعدما حصل الفريق على قسط من الراحة عقب انسحاب الزمالك من لقاء القمة، كما أن الفريق يستهدف مواصلة انتصاراته بالدوري، بعدما حقق الفوز خلال آخر 8 مباريات.



ويأمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حصد الفوز على حساب فاركو، أملاً في تقليص الفارق مع بيراميدز حال تعثر الأخير.