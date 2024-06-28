الصين تستثمر 11 مليار دولار في مشروع للطاقة الشمسية والرياح والفحم

تنفق شركة طاقة صينية مملوكة للدولة 80 مليار يوان (11 مليار دولار) على قاعدة طاقة من شأنها توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم.

تخطط مجموعة China Three Gorges Renewables Group، وهي شركة تابعة لأكبر شركة للطاقة الكهرومائية في البلاد، لبناء محطة بقدرة 16 جيجاوات ومنشأة تخزين بقدرة 5 جيجاوات، حسبما ذكرت بلومبرج.

وهذا جزء من هدف الصين لبناء مشاريع طاقة متجددة بقيمة 455 جيجاوات في الصحراء بحلول عام 2030. ويتم إنشاء هذه المحطة في منغوليا الداخلية، والتي ستحصل على 135 جيجاوات من إجمالي الإنتاج المخطط له.

وتتطلع شركة China Three Gorges Corporation إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، حيث أصبح بناء السدود المائية الكبيرة أقل جدوى. وفقًا لشركة Three Gorges، سيعتمد توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية من المحطة على إمكانية الوصول إلى الشبكة. ومن المقرر أن يبدأ مصنع الفحم عملياته خلال ثلاث سنوات.

من المخيب للآمال إلى حد ما أن المحطة الجديدة ستحتوي على عنصر طاقة الفحم، على الرغم من أن ذلك ليس مفاجئًا تمامًا نظرًا للطريقة التي تعاملت بها الصين مع التزامات الطاقة المتجددة خلال محادثات قمة المناخ مع الدول الأخرى. وكما لاحظت بلومبرج، فإن الصين تكافح من أجل وضع كل طاقتها النظيفة في شبكة الكهرباء. وغالبًا ما تعتمد على الفحم عندما لا تتوفر مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.