رئيس اللجنة الأولمبية يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي للحفاظ على الروح الرياضية

وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك بهدف المحافظة على الروح الرياضية بين الجميع.

وقال إدريس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الزمالك والأهلي من أهم الأندية الرياضية وهم أصحاب الشعبية الأكبر بين جماهير الكرة المصرية، ويجب أن تظل المنافسة بينهم داخل الملاعب وبين الجماهير تكون منافسة شريفة ومحفزة للاعبين.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على ضرورة المحافظة على الروح الرياضية لمصلحة الرياضة المصرية في كل مجالاتها دائما أبدا تظل العلاقات خارج الملاعب علاقه صداقه تنافسيه وليست عدائية.

وأكد إدريس على أن الاعتراض على أي منظومة سواء حكام أو إدارة اتحاد رياضي هو اعتراض مشروع وله لوائحه ويحدث في كل الاتحادات ودائماً نصل إلى حلول ولكن تظل الساحرة المستديرة صاحبة الشعبية الاكبر محلياً وعالمياً.

واختتم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قائلا: «مجلس إدارة الأهلي والزمالك علاقتهم طيبة وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.. لا تشعلوا الفتنه بين الناديين، تحيه اعزاز وتقدير لمجلس إدارة الناديين على السلوك الرياضي المحترم».