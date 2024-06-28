Ubisoft تعلن عن إعادة إنتاج Assassin’s Creed

إن عناوين Assassin's Creed الأقدم على وشك الحصول على إعادة تصور حديثة، على الأرجح مع رسومات أفضل وتحسينات أخرى لوحدات التحكم الأحدث وأجهزة الكمبيوتر الأكثر قوة. كشف Yves Guillemot، الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft، في مقابلة على موقع الشركة على الإنترنت أن إعادة إنتاج Assassin's Creed قيد العمل عندما سئل عن الخطوة التالية في السلسلة. وأوضح أن عمليات إعادة الإنتاج ستسمح للشركة بإعادة النظر وتحديث العوالم القديمة التي أنشأتها، وأخبر المحاور أن "هناك عوالم في بعض ألعاب Assassin's Creed القديمة التي لا تزال غنية للغاية".

قال Guillemot أيضًا أن هدف Ubisoft هو جعل ألعاب Assassin's Creed تصدر بشكل أكثر انتظامًا، "ولكن ليس أن تكون نفس التجربة كل عام". وقال إن لعبة Assassin's Creed Hexe القادمة التي تدور أحداثها أثناء محاكمات السحرة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة "ستكون لعبة مختلفة تمامًا عن Assassin's Creed Shadows". تدور أحداث Shadows في اليابان في نهاية عصر Sengoku، وتتميز بأحداث حقيقية وشخصيات تاريخية من تلك الفترة، بما في ذلك اللورد الإقطاعي Oda Nobunaga. وسيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم في 15 نوفمبر.

في حين أن Guillemot لم يذكر العناوين التي تعيد Ubisoft إنتاجها، فقد ذكرت Kotaku سابقًا أنها تعمل على إصدار جديد من Black Flag. تم إصدار لعبة المغامرات والحركة، التي تركز على قراصنة القرن الثامن عشر، في عام 2013 وكانت واحدة من أكثر الإدخالات المحبوبة في الامتياز. ومن المتوقع أيضًا أن تطلق Ubisoft منصة جديدة تسمى "Animus hub" والتي يمكن للاعبين استخدامها لإطلاق الألعاب من الامتياز وتشغيلها في نفس اليوم الذي يسقط فيه Shadows. من المحتمل أن يكون Animus hub، المعروف سابقًا باسم Infinity، متجرًا أيضًا، وإذا كان هذا صحيحًا، فمن المنطقي أن تعمل Ubisoft على المزيد من إصدارات AC التي يمكنها بيعها من خلال المركز.