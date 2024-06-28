صلاح: تلقيت تهديدات بسبب أزمة الأهلي والزمالك

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض سيحصل على حقه حال عدم خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا، المُقرر لها مساء السبت، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا مباراة الزمالك والمصري لم تشهد أزمات والزمالك فاز بالمباراة لما حدثت أي أزمات".

وأضاف: "نادي الزمالك لم ينسحب من مباراة الأهلي، كنت داعمًا لحسين لبيب، رئيس النادي في قراره الأول، لكنني تراجعت عن ذلك.. القرار من المفترض أنه مدروس، وتم اتخاذ آراء أعضاء مجلس الإدارة".

وتابع: "الزمالك إذا لم يلعب مباراة السبت حقه سيأتي تالت ومتلت.. عيب يتقال إن الزمالك سيهبط للدرجة الرابعة، من العيب أن يُقال ذلك على الزمالك أو الأهلي".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "لقد تلقيت تهديدات بسبب حديثي عن مباراة الأهلي والزمالك، يقولون لي يعني ايه الزمالك ميلعبش؟ لأ الزمالك يلعب، متتكلمش تاني.. لكنني أتحدث عن كرة القدم، أنا لست سياسيًا".