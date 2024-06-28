سيدات بتروجت يتوّجن ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة للمرة الثانية على التوالي

توج فريق بتروجت لتنس الطاولة ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على نادي كونان كوين النيجيري في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم واستمرت لأكثر من ساعتين بنتيجة 3-0.

وفازت مريم الهضيبي على بيلو فاطيمو بنتيجة 3-1، فيما انتصرت فرح عبدالعزيز على إيديم اوفيونج 3-1، وحققت هند فتحي الفوز الثالث على أكبان أوتو آمي بنتيجة 3-2، ليحافظ الفريق البترولي على لقبه الغالي للعام الثاني تواليًا.

الجدير بالذكر أن لاعبات النادي النيجيري هن لاعبات منتخب نيجيريا، كما أن اللاعبتان إيديم اوفيونج وبيلو فاطيمو تأهلتا لأولمبياد باريس مع لاعبات منتخب مصر دينا مشرف وهنا جودة من النادي الأهلى ومريم الهضيبى من نادي بتروجت عن قارة إفريقيا.

وقد تسلمت اللاعبة فرح عبدالعزيز كأس أحسن لاعبة في البطولة، حيث يتكون فريق بتروجت من ياسر صبحي مدير فني، وعزت زغلول مدرب عام، وخالد حسن مدرب، بالإضافة إلى اللاعبات مروة الهضيبي، ومريم الهضيبي، وفرح عبد العزيز، وهند فتحي، وسارة عبدالعزيز، وفريدة بدوي، ويشرف على الفريق نائب رئيس النادي الأستاذ محمود أباظة.