أمازون تقدم 15 لعبة فيديو مجانية منها Star Wars: KotOR 2

سيكون Amazon Prime Day 2024 متاحًا في الشهر المقبل، لكن الشركة قد أطلقت بالفعل أحدث مجموعة من الألعاب المجانية التي يمكن لأعضاء Prime الحصول عليها الآن (هناك أيضًا عدد من صفقات Prime Day المنتظمة المباشرة اليوم أيضًا) . في الفترة التي تسبق Prime Day يومي 16 و17 يوليو، يمكن لأعضاء Prime الحصول على 15 لعبة للكمبيوتر الشخصي دون أي تكلفة إضافية، وهناك بالفعل بعض الألعاب الرائعة في هذا المزيج.

في 11 يوليو، يمكنك الحصول على Star Wars: Knights of the Old Republic 2 — The Sith Lords لتطبيق Amazon Games. تدور أحداث هذا الجزء الثاني من إحدى أكثر ألعاب تقمص الأدوار المحبوبة على الإطلاق بعد خمس سنوات من أحداث اللعبة الأصلية. إنها تحكي قصة Jedi Knight الذي تم نفيه من Jedi Order، والذي قضى عليه Sith بالكامل تقريبًا بحلول هذه المرحلة. تم تكليفك بمهمة العثور على Jedi المتبقي لمساعدتك في التغلب على أولئك الموجودين على الجانب المظلم من The Force.

وفي نفس اليوم، ستتمكن من المطالبة بـ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge دون أي تكلفة إضافية لمتجر Epic Games Store. تعتبر لعبة الأركيد هذه، التي تمثل عودة إلى الكلاسيكيات مثل Turtles in Time، رائعة جدًا، خاصة إذا كان بإمكانك إقناع عدد قليل من الأصدقاء باختيارها واللعب التعاوني معك.

يعد Alex Kidd في Miracle World DX (متوفر أيضًا في 11 يوليو لمتجر Epic Games Store) بمثابة طبعة جديدة قوية وحديثة للعبة Master System الأصلية لعام 1986. لقد سمعت أشياء جيدة عن Card Shark (27 يونيو، Epic Games Store) وHitman Absolution (3 يوليو، GOG) أيضًا، ولكن لم أتحقق منها بعد.

دعنا نستعرض بقية أحدث العروض المجانية من Prime Gaming، بما في ذلك تفاصيل حول مكان وزمان توفرها: متاحة الآن

Deceive Inc. (Epic Games Store)

Tearstone: Thieves of the Heart (Legacy Games code)

The Invisible Hand (Amazon Games App)

Call of Juarez (GOG)

تتاح 27 يونيو

Forager (GOG Code)

Heaven Dust 2 (Amazon Games App)

Soulstice (Epic Games Store)

تتاح 3 يوليو

Wall World (Amazon Games App)

Call of Juarez: Bound in Blood (GOG Code)

تتاح 11 يوليو

Samurai Bringer (Amazon Games App

تعد أمازون بمزيد من العروض في Prime Day نفسها. منحت الشركة أعضاء Prime مجموعة قوية من الهدايا المجانية الإضافية لمكافأة التسوق في يوليو العام الماضي، بما في ذلك Prey وBaldur's Gate 2 وShovel Knight وStar Wars: The Force Unleashed.

هناك مجموعة كاملة من الألعاب الأخرى التي يمكنك الحصول عليها من Prime Gaming دون أي تكلفة إضافية في الوقت الحالي أيضًا، مثل The Lullaby of Life وStar Wars Battlefront 2 (النسخة الأصلية لعام 2005) وWeird West وGenesis Noir وEverdream Valley. لقد طلبت للتو MythForce، وهي لعبة زاحف زنزانة تعاونية من منظور الشخص الأول وهي قصيدة للرسوم المتحركة صباح يوم السبت، حيث كنت أقصد التحقق من ذلك. على الأقل استنادًا إلى المقطع الدعائي للعبة، تبدو المشاعر لا تشوبها شائبة.