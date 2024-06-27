تايم تبرم صفقة لتوجيه 101 عام من الصحافة إلى فوضى OpenAI الهائلة

انضمت مجلة تايم إلى عدد متزايد من المنشورات لتوقيع اتفاقية ترخيص مع OpenAI. سيكون منشئ ChatGPT قادرًا قانونيًا على تدريب نماذجه اللغوية الكبيرة على 101 عامًا من صحافة المنشورات المميزة، كما أفاد موقع Axios لأول مرة.

سيكون لدى OpenAI أيضًا إمكانية الوصول إلى المحتوى في الوقت الفعلي من Time، بهدف واضح هو الإجابة على استفسارات المستخدم حول الأخبار العاجلة. في المقابل، ستستشهد OpenAI بالتايم وتربطها مرة أخرى بالمواد المصدرية على الموقع الإلكتروني للنشرة.

ربما ستحصل مجلة تايم على رشوة مالية أيضًا، مثل الناشرين الآخرين الذين انتقلوا إلى OpenAI مع غطاء ممزق في أيديهم وعين على مصدر جديد للإيرادات لشركات الإعلام المتعثرة. كما تم إغراء كل من The Atlantic، وVox Media، وNews Corp، ناشر صحيفة Wall Street Journal، وFinancial Times، وناشر مجلة People Dotdash Meredith، وAP ببعض ودائع بنك زيت الثعبان من OpenAI.

وتقول مجلة تايم إن الاتفاقية تعتمد على "التزامها بتوسيع الوصول العالمي إلى معلومات دقيقة وموثوقة". لقد أسقطت نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لموقعها الإلكتروني العام الماضي لنفس السبب.

وتقول المجلة، التي تصدر الآن كل أسبوعين بعد أن تضررت بشدة من تأثير الإنترنت على الإعلانات المطبوعة، إنها ستتمكن من الوصول إلى تقنية OpenAI "لتطوير منتجات جديدة لجمهورها". ستوفر Time أيضًا تعليقات حيوية ومشاركة التطبيقات العملية لتحسين وتعزيز تقديم الصحافة في ChatGPT ومنتجات OpenAI الأخرى وتشكيل مستقبل التجارب الإخبارية.

وقد رفض بعض الناشرين البارزين حتى الآن الخضوع لـ OpenAI. رفعت صحيفة نيويورك تايمز، وشيكاغو تريبيون، ونيويورك ديلي نيوز وآخرون دعوى قضائية ضد الشركة وشريكتها مايكروسوفت بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، زاعمين أنهم قاموا بتدريب روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على أعمال تلك المنشورات دون إذن.