YouTube يدفع لشركات التسجيل لاستخدام أغانيهم في التدريب على الذكاء الاصطناعي

لقد دار الكثير من الحديث حول الذكاء الاصطناعي حول استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب النماذج. يُزعم أن موقع YouTube يتخذ خطوات لتجنب هذه المشكلة، حيث يعرض على شركات الموسيقى الكبرى دفع رسوم لترخيص أغانيها للتدريب على الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وبحسب ما ورد تشارك كل من Sony Music Entertainment و Universal Music Group و Warner Records في محادثات مع النظام الأساسي المملوك لشركة Google. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون للشركات الكلمة الأخيرة حيث يقال إن الأمر متروك لكل فنان فيما إذا كان سيشارك.

لا يشعر العديد من الموسيقيين بسعادة غامرة بشأن السماح للذكاء الاصطناعي بالتواجد في أي مكان بالقرب من عملهم. في أبريل 2023، وقع أكثر من 200 فنان على رسالة مفتوحة تنص على: "يجب علينا الحماية من الاستخدام المفترس للذكاء الاصطناعي لسرقة أصوات الفنانين المحترفين وأمثالهم، وانتهاك حقوق المبدعين، وتدمير النظام البيئي للموسيقى".

في نوفمبر، أطلق YouTube تطبيق Dream Track، وهي أداة سمحت لمنشئي المحتوى المختارين بالاستفادة من كلمات وأصوات المطربين مثل John Legend وCharli XCX. ومع ذلك، شارك عشرة فنانين فقط في اختبار الأداة، ويبدو أن موقع YouTube يهدف إلى مشاركة "العشرات" في إنشاء أغنية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

اتخذت شركات التسجيل موقفًا ضد الشركات التي ترى أنها تستخدم محتواها المحمي بحقوق الطبع والنشر. في 24 يونيو، رفع الثلاثي سوني ويونيفرسال ووارنر دعوى قضائية ضد مولدي الموسيقى سونو وأوميو بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر "على نطاق واسع". إنهم يطالبون بأوامر قضائية ضد المزيد من الاستخدام وما يصل إلى 150 ألف دولار لكل عمل.