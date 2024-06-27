محمد إبراهيم: تتويج منتخب الدراجات البارالمبي ببطولة إفريقيا جاء عن جدارة

أكد محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخبات الدراجات، أن المنتخب الوطني للدراجات البارالمبية نجح في التتويج بـ21 ميدالية متنوعة ببطولة إفريقيا البارالمبية لدراجات المضمار، المقامة على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.



وحصد منتخب مصر 21 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، تصدر بهم الفراعنة جدول ميداليات بطولة المضمار.

وأكد إبراهيم أن المنتخب الوطني كان على قدر المسئولية ونجح في التتويج بالبطولة على الرغم قوة المنافسة.

أضاف مدرب منتخب الدراجات أن المنافسة قوية للغاية في البطولة والجميع يرغب في التتويج بالميداليات والوقوف على منصات التتويج ولكن منتخب مصر تصدر البطولة عن جدارة واستحقاق.

أضاف إبراهيم أن غدًا الجمعة ستُستكمل البطولة بمنافسات الطريق، ومنتخب مصر مرشح قوي للتتويج بها أيضًا، مشددًا أن فرصنا قوية للغاية بالرغم من قوة المنافسة.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.