أداة تشخيص الإصلاح الذاتي من Apple تتوسع في أوروبا

تعمل شركة Apple على توسيع نطاق الوصول إلى أداة التشخيص المستندة إلى الويب. البرنامج (المسمى رسميًا "Apple Diagnostics for Self Service Repair") متوفر الآن في 32 دولة أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا. وينضمون إلى الولايات المتحدة، حيث وصلت الأداة في ديسمبر.

كما تصفه شركة Apple، فإن البرنامج "يمنح المستخدمين نفس القدرة التي يتمتع بها مقدمو الخدمة المعتمدون من Apple ومقدمو الإصلاح المستقلون لاختبار المنتجات للحصول على أفضل وظائف وأداء الأجزاء." وهو يدعم حاليًا أجهزة iPhone وMac وStudio Display.

يمكن للأداة فحص الجهاز بحثًا عن مشاكل العرض والكاميرا وFace ID وتكامل البرامج وإخراج الصوت وإخبارك بالأجزاء التي قد تحتاج إلى إصلاح. يعد هذا جزءًا من مساعي شركة Apple الأخيرة لتكون أكثر ودية تجاه الخدمة الذاتية، ومن المحتمل أن تحاول تجنب اللوائح.

المشكلة الوحيدة هي أن التشخيص يتطلب جهاز Apple ثانيًا. يجب أن يعمل كلا المنتجين بنظام iOS 17 أو إصدار أحدث أو نظام التشغيل macOS Sonoma 14.1 أو إصدار أحدث. برنامج بيتا محظور. (عذرًا، iOS 18 وmacOS Sequoia من أوائل المستخدمين.)

بعد بدء العملية على موقع الويب هذا من الجهاز الثاني، سيتم وضع الجهاز الذي تم اختباره في وضع التشخيص، ويمكنك اتباع المطالبات من هناك.