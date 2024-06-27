توزيع 60 جهاز ل30 عروسة من الأيتام وذوى الهمم بأسوان

قامت جمعية تيسير الزواج بمركز نصر النوبة بمحافظة اسوان، بحفل توزيع 60 جهاز ل30 عروسة من العرايس الأيتام وذوى الهمم من الغير قادرين .

وسط أجواء من الفرحة أقامت جمعية تيسير الزوج حفل توزيع أجهزة كهربائية لعدد 30 عروسة من الغير قادرين "أيتام، وذوى همم"

وشملت الأجهزة

" بوتجاز ، وغساله بمروحتين" ، لعدد 30 قرية من قري مركز نصر النوبة وأسوان وشملت قرية دار السلام، وبلانه، ادندان، قسطل، توشكي شرق، توشكي غرب، مصمص، ارمنا، عنيبة، الجنينه والشباك، قته نصر النوبه المدينه، ابوحنضل، كرسكو، شاتورما، السبوع، المالكي، قرشه، المضيق، العلاقي،ماريا، ابوهور،كلابشة، السيالة. الدكه، كشتمنة غرب، امبركاب، دابود. غرب اسوان، وعروستين ذوى الهمم من مدينة أسوان.

صرح علي عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية "للوفد" ان الجمعية اعتادت في هذا التوقيت من كل عام توزيع أجهزة للعرايس الأيتام وذوى الهمم للمساعدة في تجهيزهم نظرا لظروفهم الصعبه، وهذا العام تم توزيع عدد اثنين جهاز بونجاز وغساله بمروحتين لكل عروس من الأيتام وذوى الهمم، ،30عروسه 28عروسه من الأيتام واثنين من ذوى الهمم.

وأضاف عثمان للوفد أن شراء الأجهزة بيتم بجمع التبرعات من رجال الأعمال وسيدة أعمال تدعي نبيله عمران من القاهرة. ويتم التقديم للجمعية للعروس ببحث اجتماعي وصور البطايق وشهادة وفاة وعقد زواج حديث.

حيث يتم الاختيار من قبل لجنة لفحص الطلابات المقدمة واعطاء، الاولوية ليتم الابوين .