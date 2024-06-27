العثور على جثة لرجل مسن داخل شقته متحللة بأسوان

عثر عدد من الأهالى فى أحدى العمارات السكنية فى مدينة أسوان، مساء اليوم الخميس، على جثة لرجل مسن داخل شقته وحالتها متحللة، وتم اللازم ونقلها إلى المشرحة.



وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً يفيد بعثور عدد من الأهالي فى أحدى عمارات الصنيين السكنية بمنطقة العقاد علي جثة رجل مسن فى وضع التحلل بظروف غامضة ولم يتبين سبب ذلك حتى الآن.

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفة الاسباب وراء ذلك تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد سيد بسطاوى، عمره 65 سنة، ووضعها محلله نظرًا لوقوع وفاة الشخص قبلها بعدة أيام.



وعلى الفور تم اخطار مرفق أسعاف أسوان وتم الدفع بسيارة ونقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وللعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.



وتكثف الجهات الأمنية فى أسوان جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن فى وضع التحلل داخل شقته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.