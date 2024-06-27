اكتشاف جثة شاب فوق القطار بمحطة كوم أمبوا بأسوان

اكتشاف جثة شاب فوق القطار بمحطة كوم أمبو وايدعها بمشرحة دراو شمال أسوان

رصد عدد من المارة على كوبري محطة قطار مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وجود جثة أعلى سطح القطار الروسي القادم من القاهرة، وحالتها غارقة فى الدماء، وتم اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمحطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان بلاغًا من الأهالى المارة أعلى كوبرى محطة كوم أمبو بملاحظتهم لوجود جثة أعلى سططح القطار الروسى القادم من القاهرة.

وعلى الفور تم إخطار ناظر محطة كوم أمبو بالواقعة بملاحظة الاهالى السالف ذكرها، والذي قام بدورة باخطار ناظر محطة دراو وهى التى تأتى بعد محطة كو م أمبو فى مسار التوجه نحو مدينة أسوان.

وبأخطار رجال مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان انتقلوا فورًا نحو محطة القطار وقاموا بانزل جثة الشاب من فوق سطح القطار وعلي الفور تم نقلة الي المشرحة العمومية بدراو.



وتكثف الأجهزة الامنية شمال أسوان الجهود لكشف ملابسات واقعة العثور علي جثة الشاب فوق سطح القطار غارقة في الدماء.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.