وزير الرياضة يشهد تدريبات المنتخب القومي لرفع الأثقال

في إطار متابعة كافة أبطال مصر المتأهلين لباريس ..

صبحي للأبطال.. تسمية مراكز شباب بأسماء الفائزين بميدالية أوليمبية.. وحوافز مادية كبيرة



في إطار متابعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لكافة استعدادات الاتحادات الرياضية للاعبين المتأهلين إلي أوليمبياد باريس، شهد الوزير جانب من تدريبات المنتخب القومي لرفع الأثقال ؛ وذلك للإطمئنان علي آخر الاستعدادات والترتيبات لأوليمبياد باريس 2024.



بحضور مسئولي اللجنة الأوليمبية ورئيس البعثة المصرية في باريس، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ومسئولي شركة روابط الرياضية، وقيادات الوزارة.



في كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي في رسالة لأبطال رفع الأثقال : " كل الدعم المساندة وتوفير كل متطلبات أبطال مصر في رفع الأثقال المؤهلين إلى أولمبياد باريس المقبلة؛ لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض أولمبياد باريس المقبلة من أجل حصد ميدالية أولمبية، مع تسمية مراكز شباب بأسماء الفائزين بميدالية أوليمبية في باريس وكذلك حوافز مالية كبيرة".



وأكد وزير الرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.



وطالب الوزير بأهمية الإعداد الجيد والتركيز الكامل للفرق الوطنية خلال هذه الفترة الحاسمة قبيل انطلاق المنافسات في باريس، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الفنية والإدارية واللاعبين في تحقيق أفضل أداء رياضي وتحقيق النجاح في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة.







