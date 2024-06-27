%68 من شركات المنطقة تواجه مشاكل بالشبكة مرة في الشهر على الأقل

وفقاً لاستطلاع أجرته كاسبرسكي لصانعي القرار في مجال أمن المعلومات والشبكات من 20 دولة حول العالم شهدت 59% من الشركات الموزعة جغرافياً حول العالم و68% منها بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا مشاكل شبكات تتعلق ببنيتها متعددة المواقع مرة على الأقل كل شهر. وتضمنت أكثر التحديات المذكورة شيوعاً انقطاع الشبكة، وفقدان الاتصالات، وضعف أداء الخدمات والتطبيقات.

يوفر تقرير كاسبرسكي الأحدث، والمعنون: «إدارة الأعمال الموزعة جغرافياً: تحديات وحلول» نظرة أعمق حول تحديات أمن الشبكات التي تواجهها الشركات الموزعة جغرافياً أثناء بناء وصيانة بنيتها التحتية متعددة المواقع. كما يسلط التقرير الضوء على المشاكل المتعلقة بحماية المعلومات الشاملة لجميع مكاتبها.

وفقاً لهذا التقرير، فقد واجهت 54% من الشركات الموزعة جغرافياً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا مشاكل شبكات تتراوح بين مرة إلى ثلاث مرات شهرياً، بينما واجهت 14% تحديات الشبكة أسبوعياً. وواجهت 29% من الشركات هذه المشاكل عدة مرات سنوياً، بينما واجهت 3% منها هذه المشاكل أقل من مرة سنوياً أو لم تواجهها على الإطلاق.

بالنسبة للتحديات الأكثر شيوعاً، كانت أعطال الشبكة أو انقطاعاتها هي المشكلة الأكثر انتشاراً بين 56% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد عانت 46% من الشركات من فقدان الاتصال. ومن بين مشاكل الشبكة الأخرى، واجهت 43% من الشركات ضعف أداء الخدمات والتطبيقات، بينما واجهت 38% منها عدم كفاية سعة الاتصال، وواجهت 33% منها إغلاق الشبكة كلياً أو جزئياً.

قال مكسيم كامينسكي، مدير تطوير الأعمال بنموذج Secure Access Service Edge في كاسبرسكي: «كما نرى، واجهت المنظمات الموزعة جغرافياً مشاكل في الشبكة في كثير من الأحيان. ونظراً لأهمية البنية التحتية للشبكة للشركات الحديثة، تحمل أي مشكلة للشبكة وتكنولوجيا المعلومات مخاطر كبيرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية وسمعة سيئة. لذلك، من المهم اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لتأمين شبكات الشركة وتطبيق الحلول التي تتيح إدارة الشبكة المركزية والآلية، مما يوفر للشركات رؤية واضحة لما يحدث في بنيتهم التحتية لتكنولوجيا المعلومات متعددة المواقع الخاصة بها.»

لتقليل احتمالية حدوث مشاكل في الشبكة، يوصي خبراء كاسبرسكي باستخدام حلول مخصصة مثل Kaspersky SD-WAN، الذي يدير شبكة الشركة بالكامل من منصة واحدة. إذ يعمل هذا المنتج على دمج قنوات الاتصال المنفصلة ووظائف الشبكة عبر الشركات، مما يسهل إنشاء شبكات موثوقة، ويتيح الاتصال بالفروع الجديدة بتجربة مباشرة دون لمس.