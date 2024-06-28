بحضور عدد كبير من الفنانين.. عرض مميز لفيلم حجر الفئران في الأوبرا

بعد عرضين ناجحين بسينما زاوية بالقاهرة، شهد فيلم جحر الفئران للمخرج محمد السمان عرض ثالث ناجح بالقاعة الصغيرة بدار الأوبرا المصرية يوم أمس 26 يونيو، حيث رفع شعار كامل العدد واستقبله الجمهور بحفاوة وتصفيق حار وتفاعلوا مع القصة التي يتناولها. عقب الفيلم ندوة نقاشية شهدت حضور كل من المخرج السمان وبطلة الفيلم رنا خطاب.





كما حضر العرض عدد كبير من الفنانين والمشاهير، منهم الممثل تامر فرج الذي شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية مثل هذا المساء وأبو العروسة، وبطل مسرحية الحفيد على المسرح القومي، وجاء تعليقه على العرض مليئًا بالمشاعر "أشكر جميع من قاموا بصنع هذا الفيلم، وأشكر MAD Solutions على تبني هذا المشروع. ورغم أن الفيلم تدور أحداثه في مكان واحد إلا أنه نجح في جذب انتباهي من بدايته وحتى نهايته وشعرت بجميع جمالياته".





وقال الممثل أمير عبد الواحد الذي فاز بالمركز الأول عن فئة التمثيل في النسخة الأخيرة من برنامج الدوم، وشارك في بطولة مسلسل العتاولة عن العرض "الفيلم جميل وبسيط بلا تعقيد، وتشبه جمالياته ورمزياته البسيطة تلك التي تتواجد في أفلام المخرج العظيم صلاح أبو سيف الذي في رأيي هو أفضل مخرج في العالم".



وعلق أحمد رمزي الكاتب والممثل الكوميدي الشهير على منصات التواصل الإجتماعي على العرض "الفيلم جميل وممتع جدًا وأبارك لرنا خطاب ومحمد السمان على هذا النجاح الكبير".



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي حيث حصلت رنا خطاب على تنويه خاص، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة.



يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل. الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر.