وزير الرياضة يشهد تدريبات منتخب المصارعة للاطمئنان على أخر استعدادات لأولمبياد باريس

شهد الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، التدريبات الخاصة ببعثة المنتخب القومي للمصارعة؛ وذلك للإطمئنان علي آخر الاستعدادات والترتيبات لأوليمبياد باريس 2024.

بحضور الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس البعثة المصرية في باريس، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء محمد محمود، ومسئولي شركة روابط الرياضية، وقيادات الوزارة.

أكد وزير الشباب والرياضة للاعبين وجهازهم الفني والإدارى؛ حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين علي كافة الأصعدة والمستويات، وذلك بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، ليكون هذا دافعًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية.

وقال صبحي أثناء حديثه لأبطال المصارعة: "أنتم الآن تحملون إسم مصر، كل الأمنيات بالتوفيق والعودة بميداليات، احلموا والدولة المصرية خلفكم تساند وتدعم من أجل تحقيق الحلم الأوليمبي".

وطالب الوزير بأهمية الإعداد الجيد والتركيز الكامل للفرق الوطنية خلال هذه الفترة الحاسمة قبيل انطلاق المنافسات في باريس، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الفنية والإدارية واللاعبين في تحقيق أفضل أداء رياضي وتحقيق النجاح في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة.

فيما وجها الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس البعثة المصرية في باريس، ورئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء محمد محمود؛ الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة؛ لاهتمامه بكافة التفاصيل والذي يمثل دفعة كبيرة للاعبي المنتخب المصري للمصارعة، وكذلك في كافة اللعبات.