تشيز كيك بالريد فيلفت.. لحظات لذيذة من الجبن الكريمي ونكهة الفراولة الشهية

تُعتبر الريد فيلفت أو الفراولة البرية من الفواكه الشهية التي تضفي لمسة لذيذة على الحلويات، وإذا تم دمجها مع تشيز كيك الكريمي، ينتج عنها مذاق لذيذ لا يقاوم يحبه الكثير، وفيما يلي نقدم لك كيفية تحضير تشيز كيك بالريد فيلفت بخطوات بسيطة ومكونات قليلة.

تشيز كيك بالريد فيلفت

طريقة عمل تشيز كيك بالريد فيلفت

المكونات:

- 200 جم بسكويت بندق أو غراهام مطحون

- 100 جم زبدة ذائبة

- 400 جم جبن كريمي (كريمة الجبن)

- 200 جم قشدة طازجة

- 100 جم سكر

- 200 جم فراولة مهروسة أو ريد فيلفت

- عصير ليمونة واحدة

- 10 جم جيلاتين مذاب في 50 مل ماء بارد

الخطوات:

1. في وعاء، اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة الذائبة حتى تتكون قاعدة قابلة للعجن.

2. ضعي الخليط في قاعدة قالب التشيز كيك المفروشة بورق زبدة، وافرديه واضغطي به بلطف حتى يكون طبقة متساوية.

3. في وعاء آخر، اخفقي الجبن الكريمي مع السكر حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

4. أضيفي القشدة الطازجة واخلطي جيدًا حتى تتكون خليطاً كريمياً.

5. أضيفي الفراولة المهروسة أو الريد فيلفت وعصير الليمون، واخلطي جيداً.

6. أذيبي الجيلاتين المذاب في الماء البارد، ثم أضيفيه إلى خليط الجبن تدريجياً مع التحريك المستمر حتى يمتزج بشكل جيد.

7. صبي خليط الجبن فوق القاعدة من البسكويت في قالب التشيز كيك.

8. ضعي التشيز كيك في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات على الأقل حتى يتماسك.

9. بعد التبريد، قدمي التشيز كيك بالريد فيلفت مع قطع من الفراولة الطازجة أو الريد فيلفت للزينة.

10. استمتعي بطعمها الرائع وشاركيها مع أحبائك

بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بتحضير تشيز كيك لذيذ بنكهة الريد فيلفت التي تجمع بين النعومة والغناء مع قوام الجبن الكريمي المثالي.