"لعبة النهاية" و "أوبرا العتبة" على الطليعة الخميس المقبل

تحت رعاية وزيرة الثقافة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح عرضي " لعبة النهاية " و " أوبرا العتبة "، وذلك يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري على مسرح الطليعة بالعتبة .

والعرضان من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، ويقدم عرض "لعبة النهاية" في تمام الثامنة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور، بينما يُقدم عرض "أوبرا العتبة" في تمام التاسعة و النصف مساء بقاعة زكي طليمات .

يذكر ان عرض "لعبة النهاية" من تأليف صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل "د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس" .

أما عرض "أوبرا العتبة" كتابة وإخراج هاني عفيفي، ديكور عمر غايات، أزياء مي كمال، إعداد موسيقي حازم الكفراوي، دعاية أحمد مجدي، تمثيل "محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة"، بالاشتراك مع "رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي"، غناء أوبرالي "روجينا صبحي، محمود ايهاب" .